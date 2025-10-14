Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В село Шушакенд возвращаются 27 семей

    Внутренняя политика
    • 14 октября, 2025
    • 13:03
    В село Шушакенд возвращаются 27 семей

    В село Шушакенд Ходжалинского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 27 семей в составе 116 человек.

    Таким образом, общее число жителей, вернувшихся в Шушакенд, достигнет 175 человек.

    Xocalının Şuşakənd kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

