В село Шушакенд возвращаются 27 семей
Внутренняя политика
- 14 октября, 2025
- 13:03
В село Шушакенд Ходжалинского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 27 семей в составе 116 человек.
Таким образом, общее число жителей, вернувшихся в Шушакенд, достигнет 175 человек.
