Tailand və Kamboca sərhədində gərginlik pik həddə çatıb, ölənlər və yaralılar var
- 08 dekabr, 2025
- 06:53
Kamboca ordusunun hərbçiləri Tailandla sərhəd bölgəsində yenidən atəş açıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tailand Ordusunun İkinci Hərbi Dairəsi bəyanat yayıb.
Qeyd olunub ki, Kamboca hərbi qüvvələrinin Çonq An Ma bölgəsində atəş açması vəziyyəti gərginləşdirib. Vurğulanıb ki, Kamboca ilə həmsərhəd ərazilərdə yerləşən Buriram, Surin, Sisaket və Ubon Raçathani əyalətlərindəki mülki əhalinin təxminən 70%-i təxliyə edilib.
"Mülki əhalinin təxminən 70%-i artıq təxliyə edilib, 35,600 nəfər müvəqqəti sığınacaqlarda qeydiyyata alınıb. Sığınacaq tapmayanlar, ehtimal ki, qohumlarının evində qalırlar və ya hələ də köçürülürlər. Namyung rayonunda evakuasiya zamanı bir mülki şəxs həlak olub", - məlumatda deyilir.
Öz növbəsində Tailand Kral Hərbi Hava Qüvvələri Kamboca silahlı qüvvələrinin mövqelərinə zərbələr endirib:
"Əməliyyat Tailandın milli təhlükəsizliyinə, sərhəd sakinlərinin və Tailandın şəxsi heyətinə birbaşa təhlükə yaradan Kamboca hərbi əməliyyatına cavab olaraq həyata keçirilib. Belə ki, Kamboca ağır silahları səfərbər edib, döyüş hissələrini yenidən qruplaşdırıb və atəşə dəstək bölmələri hazırlayıb ki, bu da döyüş əməliyyatlarının genişlənməsinə gətirib çıxara və Taylandın sərhəd bölgəsi üçün təhlükə yarada bilər. Bu hadisələr Kambocanın hərbi potensialının qarşısını almaq və azaltmaq üçün hava qüvvələrinin istifadəsinə gətirib çıxarıb", - bəyanatda deyilir.
"Məlumata əsasən Plan Hin Pat Kon bölgəsində baş verən toqquşmalardan sonra Kamboca qoşunları maksimum döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Onların qüvvələri bütün sərhəd boyu döyüş hazırlığını artırıb", - Tailand ordusunun məlumatında vurğulanıb.
Eyni zamanda Tailandın baş naziri Anuthin Çanvirakun Kamboca ilə sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar Banqkokdakı Hökumət Evində təhlükəsizlik rəsmilərinin fövqəladə iclasını çağırıb.
"The Nation" qəzetinin yazdığına görə, Tailandın baş naziri hərbi əməliyyatların bərpası və Kambocanın RM-70 və BM-21 çoxsaylı buraxılış raket sistemlərini Taylanda yaxın yerləşdirməsindən sonra Tayland-Kamboca sərhədinə planlaşdırılan səfərini ləğv edib.
Qeyd edək ki, son məlumatlara əsasən Tayland-Kamboca sərhədində baş verən toqquşmalarda 1 Tailand əsgəri ölüb, 4-ü yaralanıb.