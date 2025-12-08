Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

Камбоджийские военные вновь открыли огонь в приграничной зоне с Таиландом

Как передает Report, об этом сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда.

По информации ведомства, обстрел, открытый вооруженными силами Камбоджи в районе Чонг Ан Ма, привёл к резкому росту напряженности на границе. Отмечается, что в тайских провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убон Ратчатхани, прилегающих к Камбодже, эвакуировано около 70% гражданского населения.

"Около 70% мирных жителей уже покинули свои дома, 35 600 человек зарегистрированы в временных убежищах. Те, кто не нашел места в центрах размещения, вероятно, остановились у родственников или продолжают эвакуацию. В районе Намьюнг один гражданский погиб во время эвакуации", - говорится в сообщении.

В ответ на действия камбоджийских сил Королевские военно-воздушные силы Таиланда нанесли удары по их позициям.

"Операция была проведена в ответ на действия камбоджийских военных, которые создали прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, жителям приграничных районов и личному составу. Камбоджа применяет тяжелое вооружение, перегруппировывает боевые части и готовит огневую поддержку, что может привести к расширению боевых действий и усилению угрозы для Таиланда. В этих условиях было принято решение задействовать авиацию для сдерживания потенциала ВС Камбоджи", - отмечается в заявлении.

Также сообщается, что после столкновений в районе План Хин Пхат Кон камбоджийские войска приведены в состояние максимальной боевой готовности и усилили позиции вдоль всей границы.

На фоне обострения ситуации премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун созвал экстренное совещание с руководителями силовых структур в Доме правительства в Бангкоке.

По данным издания The Nation, глава правительства отменил запланированную поездку на тайско-камбоджийскую границу после возобновления боевых действий и размещения Камбоджей реактивных систем залпового огня RM-70 и BM-21 в непосредственной близости от Таиланда.

Отметим, что по последним данным, в ходе столкновений на тайско-камбоджийской границе погиб один тайский военнослужащий, ещё четверо получили ранения.