Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 06:54
    Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

    Камбоджийские военные вновь открыли огонь в приграничной зоне с Таиландом

    Как передает Report, об этом сообщил второй военный округ сухопутных сил Таиланда.

    По информации ведомства, обстрел, открытый вооруженными силами Камбоджи в районе Чонг Ан Ма, привёл к резкому росту напряженности на границе. Отмечается, что в тайских провинциях Бурирам, Сурин, Сисакет и Убон Ратчатхани, прилегающих к Камбодже, эвакуировано около 70% гражданского населения.

    "Около 70% мирных жителей уже покинули свои дома, 35 600 человек зарегистрированы в временных убежищах. Те, кто не нашел места в центрах размещения, вероятно, остановились у родственников или продолжают эвакуацию. В районе Намьюнг один гражданский погиб во время эвакуации", - говорится в сообщении.

    В ответ на действия камбоджийских сил Королевские военно-воздушные силы Таиланда нанесли удары по их позициям.

    "Операция была проведена в ответ на действия камбоджийских военных, которые создали прямую угрозу национальной безопасности Таиланда, жителям приграничных районов и личному составу. Камбоджа применяет тяжелое вооружение, перегруппировывает боевые части и готовит огневую поддержку, что может привести к расширению боевых действий и усилению угрозы для Таиланда. В этих условиях было принято решение задействовать авиацию для сдерживания потенциала ВС Камбоджи", - отмечается в заявлении.

    Также сообщается, что после столкновений в районе План Хин Пхат Кон камбоджийские войска приведены в состояние максимальной боевой готовности и усилили позиции вдоль всей границы.

    На фоне обострения ситуации премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун созвал экстренное совещание с руководителями силовых структур в Доме правительства в Бангкоке.

    По данным издания The Nation, глава правительства отменил запланированную поездку на тайско-камбоджийскую границу после возобновления боевых действий и размещения Камбоджей реактивных систем залпового огня RM-70 и BM-21 в непосредственной близости от Таиланда.

    Отметим, что по последним данным, в ходе столкновений на тайско-камбоджийской границе погиб один тайский военнослужащий, ещё четверо получили ранения.

    Тайланд Камбоджа
    Tailand və Kamboca sərhədində gərginlik pik həddə çatıb, ölənlər və yaralılar var
    Elvis

    Последние новости

    07:12

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    06:54

    Камбоджа обстреляла из реактивных систем территорию Таиланда

    Другие страны
    06:05

    На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    05:46

    Совбез ООН 9 декабря проведет заседание по Украине

    Другие страны
    05:10

    МИД Китая обвинил Японию в искажении фактов и безответственных обвинениях

    Другие страны
    04:36

    Орбан прибыл в Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества

    В регионе
    04:05

    Трамп разочарован тем, что Зеленский не ознакомился с проектом мирной сделки

    Другие страны
    03:50

    В Масазыре в результате возгорания автомобиля погиб человек

    Происшествия
    03:39

    У побережья Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    Лента новостей