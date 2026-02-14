"Mançester Siti" İtaliya klubunun müdafiəçisini 50 milyon avroya transfer etmək istəyir
İngiltərənin "Mançester Siti" klubu "Roma"nın (İtaliya) müdafiəçisi Uesli Vinisiusu heyətinə qatmaqda maraqlıdır.
"Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, Mançester təmsilçisi 22 yaşlı braziliyalı futbolçu üçün 50 milyon avro ödəməyə hazırdır.
U.Vinisius 2025-ci ilin iyulundan "Roma"da çıxış edir. O, 2025/2026 mövsümündə keçirdiyi 29 matçda üç qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. Futbolçunun Roma klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2030-cu ilin yayına qədərdir.
Qeyd edək ki, "Transfermarkt" portalı oyunçunun dəyərini 35 milyon avro qiymətləndirir.
