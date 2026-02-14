İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Ursula fon der Lyayen Avropanın qarşılıqlı müdafiəsi ideyasını həyata keçirməyə çağırıb

    Avropa İttifaqı (Aİ) üçün qarşılıqlı müdafiə könüllü məsələ deyil, kollektiv öhdəlikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen Münxen Təhlükəsizlik Konfransında deyib.

    "2025-ci ildə Avropada müdafiə xərcləri Ukraynadakı müharibədən əvvəlki səviyyə ilə müqayisədə təxminən 80% artıb. Aİ SAFE proqramımız çərçivəsində 800 milyard avroyadək vəsait ayırır. Biz hava hücumundan və raketdən müdafiə sistemlərindən tutmuş pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) və hərbi mobilliyə qədər bizə lazım olan imkanlara sərmayə qoyuruq. Biz Ukraynanı dəstəkləməkdə sabit mövqedəyik", - o deyib.

    Avropa Komissiyasının rəhbəri həmçinin Ukraynaya verilmiş 90 milyard avroluq son kredit barədə xatırladıb və qeyd edib ki, bu kredit yalnız Rusiya reparasiyaları ödədiyi halda qaytarılacaq. "Proqnozlara görə, 2028-ci ilə qədər Avropada müdafiə investisiyaları hətta ABŞ-nin ötən il oxşar avadanlıqlara xərclədiyi vəsaitin həcmini üstələyəcək. Bu, əsl Avropa oyanışıdır. Və bu, hələ görəcəyimiz işlərin başlanğıcıdır", - Lyayen əlavə edib.

    O, həmçinin Avropanın qarşılıqlı müdafiəsi ideyasının həyata keçirilməsini vacib hesab etdiyini vurğulayıb. "Qarşılıqlı müdafiə Aİ üçün könüllü məsələ deyil. Bu, bizim öz müqaviləmizdə - 42.7-ci maddədə təsbit olunmuş öhdəlikdir və təsadüfi deyil. Bu, təcavüz halında bir-birimizi dəstəkləmək üzrə kollektiv öhdəliyimizdir, ya da daha sadə desək, "birimiz hamımız, hamımız birimiz üçün". Avropanın mahiyyəti bundadır", - o hesab edir.

