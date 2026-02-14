Глава ЕК призвала воплотить в жизнь идею о взаимной обороне Европы

Взаимная оборона для Европейского союза - это не факультативная задача, а коллективное обязательство.

Как передает Report, об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"В 2025 году оборонные расходы в Европе выросли почти на 80% по сравнению с уровнем до войны в Украине. Европейский союз мобилизует до 800 млрд евро в рамках нашей программы SAFE. Мы инвестируем в необходимые нам возможности - от систем противовоздушной и противоракетной обороны до беспилотников и военной мобильности. Мы остаёмся последовательными в поддержке Украины", - сказала она.

Глава ЕК также напомнила о недавнем кредите в 90 млрд евро, который Украина будет обязана вернуть только в том случае, если Россия выплатит репарации. "По прогнозам, к 2028 году оборонные инвестиции в Европе даже превысят объем средств, который США потратили на подобное оборудование в прошлом году. Это подлинное европейское пробуждение. И это лишь начало того, что нам предстоит сделать", - добавила Ляйен.

Она также подчеркнула, что считает важным воплотить в жизнь идею о взаимной обороне Европы. "Взаимная оборона - это не факультативная задача для Европейского союза. Это обязательство, закрепленное в нашем собственном договоре - статье 42.7, и не случайно. Это наше коллективное обязательство поддерживать друг друга в случае агрессии, или, проще говоря, "один за всех и все за одного". В этом - суть Европы", - считает политик.