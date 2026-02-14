İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    Digər ölkələr
    • 14 fevral, 2026
    • 14:24
    Ursula fon der Lyayen: Yeni texnologiyalar NATO və Aİ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığını gücləndirməyə kömək edəcək

    Süni intellekt kimi yeni texnologiyalar NATO ölkələrinin və Avropa İttifaqının (Aİ) müdafiə potensialının uyğunluğunu təmin edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen Münxen Təhlükəsizlik Konfransında bildirib.

    "Biz bilirik ki, bizdə çoxlu müxtəlif növ silahlar - tanklar, təyyarələr, gəmilər var. Lakin süni intellekt və proqram təminatı kimi yeni texnologiyalar NATO dövlətləri ilə Aİ arasında uyğunluğu təmin edə bilər. Avropa bu işdə uğurludur. Biz hamımız daha çox vəsait xərcləməyə razılaşdıq. İndi biz bu pulları işə yönəltməli və onları real müdafiə imkanlarına çevirməliyik", - o qeyd edib.

    Bununla yanaşı o bildirib ki, Avropa avtomobil istehsalı, aerokosmik sənaye və maşınqayırma sahələrində güclü sənaye dövləti olaraq qalır.

    "Biz bu sahələrə yalnız kommersiya xarakterli kimi baxmamalıyıq, onlar müdafiə zəncirinin əsas elementləridir. Avropada müdafiə texnologiyaları sahəsində ilhamverici lider şirkətlər var. Biz sadəcə onların inkişafını stimullaşdırmalıyıq", - o bildirib.

