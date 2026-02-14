Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС в обороне

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 13:33
    Урсула фон дер Ляйен: Новые технологии помогут укрепить сотрудничество НАТО и ЕС в обороне

    Новые технологии, такие как искусственный интеллект, могут обеспечить совместимость оборонного потенциала стран НАТО и Европейского союза.

    Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

    "Мы знаем, что у нас много различных типов вооружений - танки, самолеты, корабли. Но новые технологии, такие как ИИ и программное обеспечение, могут обеспечить совместимости между государствами НАТО и Европейским союзом. И в этом Европа хороша. Мы все согласились тратить больше средств. Теперь нам нужно направить эти деньги на дело и превратить их в реальные оборонные возможности", - отметила она.

    При этом она отметила, что Европа остается мощной индустриальной державой в производстве автомобилей, аэрокосмической отрасли и машиностроении.

    "Мы не должны рассматривать эти отрасли только как коммерческие, они являются ключевыми элементами оборонной цепочки. В Европе есть вдохновляющие компании-лидеры в области оборонных технологий. Нам лишь нужно стимулировать их развитие",- отметила она.

