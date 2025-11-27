Azərbaycan Gürcüstana bibər tədarükünü bərpa edib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    27 noyabr, 2025
    Bu ilin ilk 9 ayında Azərbaycan xarici ölkələrə 28 min ABŞ dolları dəyərində 33,5 ton bibər göndərilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 3 dəfə, kəmiyyət olaraq – 3 dəfə çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyaya 16,8 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 84 % çox) 20,8 ton (+75 %), Gürcüstana 7,9 min ABŞ dolları dəyərində 12,5 ton və Səudiyyə Ərəbistanına 3,3 min ABŞ dolları dəyərində 0,2 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb) məhsul satıb.

    Azərbaycan sonuncu dəfə Gürcüstana 2013-cü ildə bibər (0,3 min ABŞ dolları dəyərində 3,4 ton) tədarük edib.

