    Азербайджан возобновил поставки перца в Грузию

    Бизнес
    • 27 ноября, 2025
    • 14:47
    Азербайджан за 9 месяцев 2025 года экспортировал 33,5 тонны перца на сумму $28 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это в 3 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года в стоимостном и количественном выражении.

    За отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 20,8 тонны перца (на 75% больше, чем годом ранее) на сумму $16,8 тыс. (+84%), в Грузию – 12,5 тонны на сумму $7,9 тыс. и в Саудовскую Аравию – 0,2 тонны на сумму $3,3 тыс. (годом ранее поставок не было).

    В последний раз Азербайджан осуществил поставки перца в Грузию в 2013 году (3,4 тонны на $0,3 тыс.).

    Azərbaycan Gürcüstana bibər tədarükünü bərpa edib

