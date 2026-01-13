Yalçın Rəfiyev Ukrayna səfiri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib
- 13 yanvar, 2026
- 16:36
Azərbaycan xarici işlər nazirinin (XİN) müavini Yalçın Rəfiyev Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusevlə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.
Diplomat qeyd edib ki, görüş çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub:
"Xarici işlər nazirinin müavini və GUAM Milli Əlaqələndiricisi Yalçın Rafiyevlə məhsuldar görüş keçirdim. İkitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik, Azərbaycana Ukraynaya davamlı dəstəyinə və humanitar yardımına görə təşəkkür etdim".
🇺🇦🤝🇦🇿— Yuriy Husyev (@Husyev) January 13, 2026
Had a productive meeting with @YalchinRafiyev, Azerbaijan’s Deputy Foreign Minister and GUAM National Coordinator. Discussed bilateral cooperation, international collaboration, and thanked Azerbaijan for its steadfast support and humanitarian aid to Ukraine. pic.twitter.com/5Zw4k2C6Q5