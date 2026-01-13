İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Yalçın Rəfiyev Ukrayna səfiri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    13 yanvar, 2026
    16:36
    Yalçın Rəfiyev Ukrayna səfiri ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan xarici işlər nazirinin (XİN) müavini Yalçın Rəfiyev Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusevlə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.

    Diplomat qeyd edib ki, görüş çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərinə də toxunulub:

    "Xarici işlər nazirinin müavini və GUAM Milli Əlaqələndiricisi Yalçın Rafiyevlə məhsuldar görüş keçirdim. İkitərəfli və beynəlxalq əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik, Azərbaycana Ukraynaya davamlı dəstəyinə və humanitar yardımına görə təşəkkür etdim".

