    Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество Азербайджана и Украины

    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 16:36
    Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество Азербайджана и Украины

    Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев и посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудили развитие двустороннего сотрудничества Баку и Киева.

    Как передает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в Х.

    "Состоялась продуктивная встреча с заместителем министра иностранных дел Азербайджана и национальным координатором Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Ялчыном Рафиевым. Обсудили двустороннее сотрудничество, международное взаимодействие, а также я поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку и гуманитарную помощь Украине", - написал Гусев.

    Азербайджан Ялчын Рафиев Украина Юрий Гусев ГУАМ
