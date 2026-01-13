Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество Азербайджана и Украины
- 13 января, 2026
- 16:36
Замминистра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев и посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудили развитие двустороннего сотрудничества Баку и Киева.
Как передает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в Х.
"Состоялась продуктивная встреча с заместителем министра иностранных дел Азербайджана и национальным координатором Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) Ялчыном Рафиевым. Обсудили двустороннее сотрудничество, международное взаимодействие, а также я поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку и гуманитарную помощь Украине", - написал Гусев.
🇺🇦🤝🇦🇿— Yuriy Husyev (@Husyev) January 13, 2026
Had a productive meeting with @YalchinRafiyev, Azerbaijan’s Deputy Foreign Minister and GUAM National Coordinator. Discussed bilateral cooperation, international collaboration, and thanked Azerbaijan for its steadfast support and humanitarian aid to Ukraine. pic.twitter.com/5Zw4k2C6Q5