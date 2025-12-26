XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındır

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 17:10
    Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov yekun mətbuat konfransında bildirib.

    Xəbər yenilənir.

    Байрамов: Азербайджан и США близки к финализации текста Хартии о стратегическом сотрудничестве

