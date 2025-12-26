XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındır
Xarici siyasət
- 26 dekabr, 2025
- 17:10
Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov yekun mətbuat konfransında bildirib.
Xəbər yenilənir.
