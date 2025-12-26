Байрамов: Азербайджан и США близки к финализации текста Хартии о стратегическом сотрудничестве

Азербайджан и США близки к финализации текста Хартии о стратегическом сотрудничестве.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на итоговой пресс-конференции.

Глава МИД подчеркнул, что в течение этого года между Баку и Вашингтоном имели место очень серьезные наработки.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя президентами 8 августа, определял создание рабочей группы с очень конкретными целями. Данная рабочая группа создана для подготовки хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном. Там очень четко определены направления, которые должны быть охвачены в данном документе. Это инвестиции, экономика, энергетика, транспорт, искусственный интеллект, цифровизация, вопросы безопасности и обороны", - сказал он.

По его словам, на подготовку документа сторонами отводилась шесть месяцев.

"Очень интенсивная работа все эти месяцы осуществлялась. Большое количество двухсторонних встреч по определенным направлениям и тематикам они состоялись. В Баку приезжали американские миссии. И наши делегации посещали США и проводили встречи. 19 декабря был расширенный формат, в формате онлайн-встречи, когда все рабочие группы и ответственные от Министерства иностранных дел и Государственного департамента коллеги прошлись по тексту. Считаю, что мы близки к финальному тексту и уложимся в данные сроки с тем, чтобы представить нашим руководителям проект согласованного документа, который положит основу очень многообещающему и, мы считаем, взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами", - отметил Байрамов.