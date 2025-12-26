Байрамов: Азербайджан и США близки к финализации текста Хартии о стратегическом сотрудничестве

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 17:07
    Азербайджан и США близки к финализации текста Хартии о стратегическом сотрудничестве.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на итоговой пресс-конференции.

    Глава МИД подчеркнул, что в течение этого года между Баку и Вашингтоном имели место очень серьезные наработки.

    "Меморандум о взаимопонимании, подписанный двумя президентами 8 августа, определял создание рабочей группы с очень конкретными целями. Данная рабочая группа создана для подготовки хартии о стратегическом партнерстве между США и Азербайджаном. Там очень четко определены направления, которые должны быть охвачены в данном документе. Это инвестиции, экономика, энергетика, транспорт, искусственный интеллект, цифровизация, вопросы безопасности и обороны", - сказал он.

    По его словам, на подготовку документа сторонами отводилась шесть месяцев.

    "Очень интенсивная работа все эти месяцы осуществлялась. Большое количество двухсторонних встреч по определенным направлениям и тематикам они состоялись. В Баку приезжали американские миссии. И наши делегации посещали США и проводили встречи. 19 декабря был расширенный формат, в формате онлайн-встречи, когда все рабочие группы и ответственные от Министерства иностранных дел и Государственного департамента коллеги прошлись по тексту. Считаю, что мы близки к финальному тексту и уложимся в данные сроки с тем, чтобы представить нашим руководителям проект согласованного документа, который положит основу очень многообещающему и, мы считаем, взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами", - отметил Байрамов.

    XİN rəhbəri: Azərbaycan və ABŞ Strateji Əməkdaşlıq Xartiyasının mətnini yekunlaşdırmağa yaxındır
    FM Bayramov: Azerbaijan, US close to finalizing strategic cooperation charter

    Лента новостей