    Vuçiç: Serbiya və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 18:00
    İstərdim ki, azərbaycanlılar Serbiyaya tez-tez səfər etsinlər. Rahatlıq, əmin-amanlıq, təhlükəslizlik tam şəkildə təmin edilir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.

    "Hər iki ölkədə təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir və bizim Azərbaycan xalqı ilə olan birbaşa təmaslarımız da vacibdir", - Serbiya Prezidenti əlavə edib.

    Aleksandar Vuçiç İlham Əliyev
    Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию
    Vučić: Security in Serbia and Azerbaijan is at highest level

