Vuçiç: Serbiya və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 18:00
İstərdim ki, azərbaycanlılar Serbiyaya tez-tez səfər etsinlər. Rahatlıq, əmin-amanlıq, təhlükəslizlik tam şəkildə təmin edilir.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Prezident İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatında bildirib.
"Hər iki ölkədə təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir və bizim Azərbaycan xalqı ilə olan birbaşa təmaslarımız da vacibdir", - Serbiya Prezidenti əlavə edib.
Son xəbərlər
18:43
Azərbaycan-Serbiya sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
18:35
Video
ABŞ sanksiyalar altında olan "Veronica III" tankerini ələ keçiribDigər ölkələr
18:18
İlham Əliyev: Azərbaycan Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazırdırXarici siyasət
18:14
Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edirXarici siyasət
18:12
Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilirXarici siyasət
18:08
Video
Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:06
İlham Əliyev: Serbiyaya təbii qaz ixracının həcmi artırılacaqXarici siyasət
18:04
Azərbaycan Prezidenti: Aleksandar Vuçiç dövlətçilik maraqlarını hər şeydən üstün tuturXarici siyasət
18:00