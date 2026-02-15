Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сербия заинтересована в увеличении турпотока из Азербайджана.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    В данном контексте Вучич отметил высокий уровень безопасности в обеих странах: "В обеих странах безопасность находится на высшем уровне, и наши прямые контакты с азербайджанским народом также важны".

    Vuçiç: Serbiyada və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir
    Vučić: Security in Serbia and Azerbaijan is at highest level
