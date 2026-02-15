Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали Сербию

Сербия заинтересована в увеличении турпотока из Азербайджана.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В данном контексте Вучич отметил высокий уровень безопасности в обеих странах: "В обеих странах безопасность находится на высшем уровне, и наши прямые контакты с азербайджанским народом также важны".