    Xarici siyasət
    • 01 yanvar, 2026
    • 17:17
    Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edib

    Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev 2025-ci ildə göstərilən yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ukraynalı diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Biz (Ukrayna - red.) Azərbaycandakı və bütün dünyadakı tərəfdaşlarımıza, dostlarımıza 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edirik. Məqsədimiz aydın qalır: azadlıq, ədalətli və davamlı sülh. 2026-cı ildə Ukrayna, Avropa və bütün dünya üçün sülh və təhlükəsizlik naminə işləməyə davam edəcəyik. Qoy yeni il hamı üçün ədalətli sülh gətirsin", - o qeyd edib.

    Ukrayna Azərbaycan Yuri Qusev
    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку в 2025 году
    Ukrainian envoy thanks Azerbaijan for its support in 2025

