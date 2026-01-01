Ukrayna səfiri Azərbaycana 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edib
Xarici siyasət
- 01 yanvar, 2026
- 17:17
Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev 2025-ci ildə göstərilən yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ukraynalı diplomat "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Biz (Ukrayna - red.) Azərbaycandakı və bütün dünyadakı tərəfdaşlarımıza, dostlarımıza 2025-ci ildəki dəstəyə görə təşəkkür edirik. Məqsədimiz aydın qalır: azadlıq, ədalətli və davamlı sülh. 2026-cı ildə Ukrayna, Avropa və bütün dünya üçün sülh və təhlükəsizlik naminə işləməyə davam edəcəyik. Qoy yeni il hamı üçün ədalətli sülh gətirsin", - o qeyd edib.
