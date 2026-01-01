Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку в 2025 году

    Внешняя политика
    • 01 января, 2026
    • 17:06
    Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку в 2025 году

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за помощь, оказанную в 2025 году.

    Как передает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

    "Мы (Украина - ред.) благодарим наших партнеров и друзей в Азербайджане и во всем мире за поддержку в 2025 году. Наша общая цель остается ясной: свобода, справедливый и прочный мир. В 2026 году мы продолжим работать во имя мира и безопасности для Украины, Европы и всего мира. Пусть новый год принесет справедливый мир для всех", - отметил Гусев.

