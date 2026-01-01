Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку в 2025 году
- 01 января, 2026
- 17:06
Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за помощь, оказанную в 2025 году.
Как передает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в соцсети Х.
"Мы (Украина - ред.) благодарим наших партнеров и друзей в Азербайджане и во всем мире за поддержку в 2025 году. Наша общая цель остается ясной: свобода, справедливый и прочный мир. В 2026 году мы продолжим работать во имя мира и безопасности для Украины, Европы и всего мира. Пусть новый год принесет справедливый мир для всех", - отметил Гусев.
We thank our partners and friends in Azerbaijan and the world for their support in 2025. Our shared goal remains clear: freedom, just and lasting peace. In 2026, we continue working for peace and security for Ukraine, Europe, the world. May the new year bring just peace for all. pic.twitter.com/GhIaHv3hDO— Yuriy Husyev (@Husyev) January 1, 2026