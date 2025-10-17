TÜRKPA Baş katibi Qazaxıstanın xarici işlər naziri ilə görüşüb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Xarici siyasət
    • 17 oktyabr, 2025
    • 22:46
    TÜRKPA Baş katibi Ramil Həsənin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində bu ölkənin xarici işlər naziri Yermek Koşerbayevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, Yermek Koşerbayev Ramil Həsəni baş katib kimi fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik edib və ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Baş katib Ramil Həsən səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirib, TÜRKPA-nın gələcək fəaliyyəti barədə məlumat verib.

    Görüşdə assambleya çərçivəsində əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparılıb, Türk Dövlətləri Təşkilatının cari ilin oktyabr ayının 7-də Qəbələdə keçirilmiş 12-ci Zirvə görüşünün yekunları müzakirə edilib.

    Yermek Koşerbayev bu Zirvə görüşünün nəticələrinin TÜRKPA çərçivəsində birgə layihələrin həyata keçirilməsinə töhfə verəcəyini qeyd edib. O, Qazaxıstanın türk dövlətləri arasında əməkdaşlığın parlamentlər səviyyəsində gücləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiyini vurğulayıb.

    Baş katib Ramil Həsəni müavinləri - Talqat Aduov, Muhammet Alper Hayali və komissiya katibi Aynurə Abutalıbova müşayiət edib.

