Генсек ТюркПА встретился с министром иностранных дел Казахстана

Делегация во главе с генеральным секретарем ТюркПА Рамилем Гасаном встретилась в Астане с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.

Как сообщает Report, глава казахстанского МИД поздравил собеседника с началом деятельности в качестве генерального секретаря организации и пожелал ему успехов в его деятельности.

Рамиль Гасан выразил благодарность за теплый прием и предоставил информацию о будущей деятельности ТюркПА.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в рамках ассамблеи, обсуждены итоги 12-го Саммита Совета лидеров Организации тюркских государств, прошедшего 7 октября в Габале.

Ермек Кошербаев отметил, что результаты этого Саммита внесут вклад в реализацию совместных проектов в рамках ТюркПА. Он подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению сотрудничества между тюркскими государствами на парламентском уровне.

Генерального секретаря Рамиля Гасана сопровождали его заместители Талгат Адуов, Мухаммет Альпер Хаяли и секретарь комиссии Айнура Абуталыбова.