İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    TDT ölkələri şəhərlərin dayanıqlılığı və innovasiya sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 12:49
    TDT ölkələri şəhərlərin dayanıqlılığı və innovasiya sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri şəhərlərin dayanıqlılığı və innovasiya sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.

    Bu məqsədlə ölkələr 13-cü Dünya Şəhər Forumu (WUF13) çərçivəsində TDT Davamlı Şəhərlər Forumunun yaradılmasına dair Bəyanatın imzalanmasını təşviq etdiklərini bildiriblər.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Qəbələ Bəyannaməsi dayanıqlılıq İnnovasiya
    Страны ОТГ поддержали инициативу создания Форума устойчивых городов
    Turkic states to boost cooperation on urban resilience, innovation

    Son xəbərlər

    14:07
    Foto

    Bakı-Qazax yolunda avtomobil qəzası olub, bir ailənin 4 üzvü xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    14:06

    Azərbaycanın Baş naziri Tbilisidə "İpək Yolu" forumunda iştirak edəcək

    Xarici siyasət
    14:05

    Polis onlayn qumar şəbəkəsi müəyyən edib

    Daxili siyasət
    14:04

    Amputant futbolu üzrə Millətlər Liqasının C qrupunun oyunları Bakıda keçiriləcək

    Futbol
    14:03

    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları açıqlanıb

    Elm və təhsil
    14:02

    Gəncədə yeniyetmə bıçaqlanaraq öldürülüb

    Hadisə
    14:02

    TDT rəsmisi: "Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki 12-ci Zirvə Görüşü əlamətdar hadisədir"

    Biznes
    13:59

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində əməkdaşlığı gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    13:55

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti