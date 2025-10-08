TDT ölkələri şəhərlərin dayanıqlılığı və innovasiya sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək
Xarici siyasət
- 08 oktyabr, 2025
- 12:49
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) üzv ölkələri şəhərlərin dayanıqlılığı və innovasiya sahələrində əməkdaşlığı gücləndirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qəbələ Bəyannaməsində məlumat əks olunub.
Bu məqsədlə ölkələr 13-cü Dünya Şəhər Forumu (WUF13) çərçivəsində TDT Davamlı Şəhərlər Forumunun yaradılmasına dair Bəyanatın imzalanmasını təşviq etdiklərini bildiriblər.
