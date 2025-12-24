İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Qanalı hücumçunun "Mançester Siti"yə keçəcəyi ehtimal olunur

    Futbol
    • 24 dekabr, 2025
    • 09:52
    Qanalı hücumçunun Mançester Sitiyə keçəcəyi ehtimal olunur

    İngiltərənin "Bornmut" komandasında çıxış edən futbolçu Antuan Semenyonun "Mançester Siti"yə transfer olunacağı ehtimal edilir.

    "Report" "Daily Mail" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçu "Liverpul", "Mançester Yunayted", "Çelsi" və "Tottenhem"in təklifini rədd edib.

    Qanalı forvard Xosep Qvardiolanın rəhbərliyi altında oynamaq istəyir. Mümkün keçidin qış transfer dönəmində 75 milyon avroya başa gələcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, Antuan Semenyo cari mövsüm "Bornmut"da 16 oyuna çıxıb, 8 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Mançester Siti Antuan Semenyo transfer qanalı hücumçu "Bornmut" klubu

