Kubra Məhərrəmova ilə bağlı şok görüntülər: Araşdırma başladı
Hadisə
- 27 fevral, 2026
- 00:12
Sosial şəbəkədə jurnalist Kubra Məhərrəmovanın qeyri-etik fotoları yayılıb.
"Report"un Oxu.aza istinadən məlumatına görə, müqəddəs Ramazan ayında baş verən bu məsələ jurnalistin çalışdığı "Global Media Group" şirkəti tərəfindən nəzarətə götürülüb.
Qeyd olunub ki, məsələ araşdırılır və ətraflı məlumat veriləcək.
