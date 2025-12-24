İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Digər ölkələr
    • 24 dekabr, 2025
    • 10:09
    Moskvada partlayış nəticəsində ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    İki polis əməkdaşı və daha bir nəfər Moskvanın Yeletskaya küçəsində partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya Federasiyasının İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

    "İstintaqın məlumatlarına görə, 23-dən 24-nə keçən gecə Moskvanın Yeletskaya küçəsində iki DYP əməkdaşı polis xidməti avtomobilinin yanında şübhəli şəxs görüblər. Onlar onu saxlamaq üçün yaxınlaşdıqda, partlayıcı qurğu işə düşüb", - Rusiya İstintaq Komitəsinin teleqram kanalında deyilir.

    Qurumun məlumatına görə, alınan xəsarətlər nəticəsində iki polis əməkdaşı, eləcə də polislərin yanında olan şəxs həlak olub.

    Moskvanın Yeletskaya küçəsində Daxili İşlər Nazirliyinin şöbəsinin binası yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində İki polis əməkdaşı həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "REN TV" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    "İki DYX (Dövlət Yol Xidməti) əməkdaşı həlak olub", - bildirilib.

    Hadisə dekabrın 22-si Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının əməliyyat hazırlığı idarəsinin rəisi, general-leytenant Fanil Sarvarovun avtomobilinin partladıldığı yerə yaxın ərazidə baş verib.

    Moskva Rusiya partlayış
    Число погибших в результате врзыва в Москве увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

