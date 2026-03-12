Azərbaycanın ödəniş bazarı iştirakçıları ötən il 63 milyard manatlıq əməliyyat aparıb
Maliyyə
- 12 mart, 2026
- 17:37
2025-ci ildə Azərbaycanın ödəniş bazarı iştirakçıları 62,8 milyard manatlıq əməliyyat aparıb.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunun 19,7 milyard manatı elektron pulun emissiyası ilə bağlı olan, 43,1 milyard manatı isə elektron pulun emissiyası ilə bağlı olmayan ödənişlərin payına düşüb.
İl ərzində tənzimləyici qurum 3 elektron pul təşkilatına, 2 ödəniş təşkilatına və 1 operatora müvafiq lisenziyalar verib. Ötən ilin sonuna ödəniş bazarında 17 elektron pul təşkilatı, 9 ödəniş təşkilatı və 2 operator fəaliyyət göstərib.
Son xəbərlər
18:44
SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edibRegion
18:34
Srdcan Kerim: Səmərəliliyi artırmaq üçün BMT strukturları uzlaşdırılmış şəkildə işləməlidirXarici siyasət
18:33
"Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilərFutbol
18:25
Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıbDigər ölkələr
18:15
Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdırRegion
18:10
Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcəkDigər ölkələr
18:01
Binəli Yıldırım: BMT son illər dünyada baş verən müharibələrin həlli üçün ortaya uğurlu iş qoya bilməyibXarici siyasət
18:00
"Legion Financial"ın səhmlərinə 3 investor maraq göstəribMaliyyə
17:57