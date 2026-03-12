İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Azərbaycanın ödəniş bazarı iştirakçıları ötən il 63 milyard manatlıq əməliyyat aparıb

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 17:37
    Azərbaycanın ödəniş bazarı iştirakçıları ötən il 63 milyard manatlıq əməliyyat aparıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın ödəniş bazarı iştirakçıları 62,8 milyard manatlıq əməliyyat aparıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunun 19,7 milyard manatı elektron pulun emissiyası ilə bağlı olan, 43,1 milyard manatı isə elektron pulun emissiyası ilə bağlı olmayan ödənişlərin payına düşüb.

    İl ərzində tənzimləyici qurum 3 elektron pul təşkilatına, 2 ödəniş təşkilatına və 1 operatora müvafiq lisenziyalar verib. Ötən ilin sonuna ödəniş bazarında 17 elektron pul təşkilatı, 9 ödəniş təşkilatı və 2 operator fəaliyyət göstərib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Ödəniş bazarı iştirakçıları
    Участники платежного рынка Азербайджана провели операции на 63 млрд манатов в 2025 году
    Azerbaijan payment market transactions reach nearly 63B manats in 2025

