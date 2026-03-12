Участники платежного рынка Азербайджана провели операции на 63 млрд манатов в 2025 году

Участники платежного рынка Азербайджана провели в 2025 году операции на 62,8 млрд манатов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным, 19,7 млрд манатов из этой суммы пришлось на долю операций, связанных с эмиссией электронных денег, а 43,1 млрд манатов - на долю платежей, не связанных с эмиссией электронных денег.

В течение года регулятор выдал лицензии трем организациям электронных денег, двум платежным организациям и одному оператору. На конец 2025 года на рынке действовали 17 организаций электронных денег, 9 платежных организаций и 2 оператора.