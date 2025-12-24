Сотрудники ДПС погибли после взрыва на юге Москвы
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 09:28
Двое полицейских погибли в результате взрыва у здания Отдела Министерства внутренних дел (ОМВД) на Елецкой улице в Москве.
Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
"Скончались два сотрудника ДПС (Дорожно-патрульная служба)", – сказал собеседник.
Инцидент произошел недалеко от места, где 22 декабря подорвали машину начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Криминалисты и оперативники осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.
Причины взрыва устанавливаются.
