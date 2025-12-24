Сотрудники ДПС погибли после взрыва на юге Москвы

Двое полицейских погибли в результате взрыва у здания Отдела Министерства внутренних дел (ОМВД) на Елецкой улице в Москве.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

"Скончались два сотрудника ДПС (Дорожно-патрульная служба)", – сказал собеседник.

Инцидент произошел недалеко от места, где 22 декабря подорвали машину начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Фанила Сарварова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Криминалисты и оперативники осматривают место происшествия и изучают записи с камер видеонаблюдения.

Причины взрыва устанавливаются.