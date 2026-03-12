Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcək
Digər ölkələr
- 12 mart, 2026
- 18:10
ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin energetika naziri Kris Rayt CNN-in efirində bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırkı yanacaq böhranı uzunmüddətli hədəf naminə qısamüddətli qurbandır.
"Uzunmüddətli problemi həll etmək üçün qısamüddətli çətinliklərdən keçmək lazımdır. Mən deyərdim ki, bunun ehtimalı azdır, lakin biz diqqətimizi hərbi əməliyyata və problemin həllinə cəmləmişik", - o deyib.
K.Rayt həmçinin ABŞ-nin hərbi əməliyyatı fonunda və Hörmüz boğazının bağlanması səbəbindən yaxın vaxtlarda neftin dünya qiymətlərinin bir barel üçün 200 dollara çata biləcəyi barədə İran tərəfinin iddiasına şübhə ilə yanaşıb.
Son xəbərlər
18:34
Srdcan Kerim: Səmərəliliyi artırmaq üçün BMT strukturları uzlaşdırılmış şəkildə işləməlidirXarici siyasət
18:33
"Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilərFutbol
18:25
Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıbDigər ölkələr
18:15
Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdırRegion
18:10
Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcəkDigər ölkələr
18:01
Binəli Yıldırım: BMT son illər dünyada baş verən müharibələrin həlli üçün ortaya uğurlu iş qoya bilməyibXarici siyasət
18:00
"Legion Financial"ın səhmlərinə 3 investor maraq göstəribMaliyyə
17:57
Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilibFutbol
17:50