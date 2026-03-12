Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Крис Райт: Американские санкции против российской нефти не будут сняты

    Другие страны
    • 12 марта, 2026
    • 18:00
    Крис Райт: Американские санкции против российской нефти не будут сняты

    Санкции США в отношении российской нефти не будут сняты.

    Как передает Report, об этом в эфире CNN заявил министр энергетики США Крис Райт.

    По его словам, нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели.

    "Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности. Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы", - сказал он.

    Райт также усомнился в утверждении иранской стороны о том, что мировые цены на нефть могут в ближайшее время достичь отметки $200 за баррель на фоне военной операции США и из-за закрытия Ормузского пролива.

    Закрытие Ормузского пролива Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    18:34

    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    В регионе
    18:32

    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Другие страны
    18:27

    ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%

    Финансы
    18:25

    Крис Райт: Резервы США сейчас составляют порядка 415 млн баррелей

    Другие страны
    18:24

    В Азербайджане число виртуальных карт увеличилось на 24,6%

    Финансы
    18:22

    Бинали Йылдырым: Участие ООН в разрешении конфликтов было неэффективным

    Внешняя политика
    18:16

    Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООН

    Внешняя политика
    18:15

    Срджан Керим: Структуры ООН должны работать согласованно для повышения эффективности

    Внешняя политика
    18:03

    Румыния и Украина подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Другие страны
    Лента новостей