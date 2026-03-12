Крис Райт: Американские санкции против российской нефти не будут сняты

Санкции США в отношении российской нефти не будут сняты.

Как передает Report, об этом в эфире CNN заявил министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели.

"Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности. Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы", - сказал он.

Райт также усомнился в утверждении иранской стороны о том, что мировые цены на нефть могут в ближайшее время достичь отметки $200 за баррель на фоне военной операции США и из-за закрытия Ормузского пролива.