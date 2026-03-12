Крис Райт: Американские санкции против российской нефти не будут сняты
Другие страны
- 12 марта, 2026
- 18:00
Санкции США в отношении российской нефти не будут сняты.
Как передает Report, об этом в эфире CNN заявил министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели.
"Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности. Я бы сказал, что это маловероятно, но мы сосредоточены на военной операции и решении проблемы", - сказал он.
Райт также усомнился в утверждении иранской стороны о том, что мировые цены на нефть могут в ближайшее время достичь отметки $200 за баррель на фоне военной операции США и из-за закрытия Ормузского пролива.
Последние новости
18:34
Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в ИранеВ регионе
18:32
Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачиДругие страны
18:27
ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%Финансы
18:25
Крис Райт: Резервы США сейчас составляют порядка 415 млн баррелейДругие страны
18:24
В Азербайджане число виртуальных карт увеличилось на 24,6%Финансы
18:22
Бинали Йылдырым: Участие ООН в разрешении конфликтов было неэффективнымВнешняя политика
18:16
Гебрейесус заявил о необходимости реформы ООНВнешняя политика
18:15
Срджан Керим: Структуры ООН должны работать согласованно для повышения эффективностиВнешняя политика
18:03