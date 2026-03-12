İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Banklararası Kart Mərkəzi ilə ötən il aparılmış əməliyyatların sayı açıqlanıb

    Maliyyə
    • 12 mart, 2026
    • 17:42
    Banklararası Kart Mərkəzi ilə ötən il aparılmış əməliyyatların sayı açıqlanıb

    2025-ci ildə Banklararası Kart Mərkəzi (BKM) üzərindən 872 milyon ədəd əməliyyat aparılıb.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, əməliyyatların dəyəri milli valyutada 40,3 milyard manat, xarici valyutada isə 79,8 milyon ABŞ dolları və 23,6 milyon avro təşkil edib.

    Ölkədə emissiya olunan ödəniş kartlarından istifadə olunmaqla xidmət mərkəzləri arasında aparılan əməliyyatların emalı prosesinin ölkə daxilində həyata keçirilməsi məqsədilə yaradılmış BMK-nın fəaliyyətinin davamlılığı təmin edilib.

    Banklararası Kart Mərkəzi Azərbaycan Mərkəzi Bankı
    ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

    Son xəbərlər

    18:44

    SEPAH "Gerçək vəd 4" əməliyyatında dörd növ raketdən istifadə edib

    Region
    18:34

    Srdcan Kerim: Səmərəliliyi artırmaq üçün BMT strukturları uzlaşdırılmış şəkildə işləməlidir

    Xarici siyasət
    18:33

    "Real"ın üç futbolçusu Çempionlar Liqasında "Mançester Siti" ilə cavab oyununu buraxa bilər

    Futbol
    18:25

    Rumıniya və Ukrayna dronların birgə istehsalı haqqında saziş imzalayıb

    Digər ölkələr
    18:15

    Almaniya XİN başçısı: İranın ərazi bütövlüyü qorunmalıdır

    Region
    18:10

    Kris Rayt: ABŞ-nin Rusiya neftinə qarşı sanksiyaları ləğv edilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:01

    Binəli Yıldırım: BMT son illər dünyada baş verən müharibələrin həlli üçün ortaya uğurlu iş qoya bilməyib

    Xarici siyasət
    18:00

    "Legion Financial"ın səhmlərinə 3 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    17:57

    Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti