ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов
Финансы
- 12 марта, 2026
- 18:40
В 2025 году через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 872 миллиона операций.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).
Согласно информации, стоимость операций в национальной валюте составила 40,3 млрд манатов, а в иностранной валюте - $79,8 млн и 23,6 млн евро.
Обеспечена непрерывность деятельности МКЦ, созданного в целях осуществления внутри страны процесса обработки операций, проводимых между сервисными центрами с использованием эмитированных в стране платежных карт.
