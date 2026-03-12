Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 18:40
    ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

    В 2025 году через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 872 миллиона операций.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

    Согласно информации, стоимость операций в национальной валюте составила 40,3 млрд манатов, а в иностранной валюте - $79,8 млн и 23,6 млн евро.

    Обеспечена непрерывность деятельности МКЦ, созданного в целях осуществления внутри страны процесса обработки операций, проводимых между сервисными центрами с использованием эмитированных в стране платежных карт.

    ЦБА Азербайджан Межбанковский карточный центр операции
    Banklararası Kart Mərkəzi ilə ötən il aparılmış əməliyyatların sayı açıqlanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:01
    Фото

    Йылдырым заявил о снижении эффективности ООН в урегулировании войн

    Внешняя политика
    19:01

    Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:58

    Совет морской организации ООН проведет экстренную сессию по Ближнему Востоку

    Другие страны
    18:55

    КСИР применил четыре типа ракет в рамках операции "Правдивое обещание-4"

    В регионе
    18:48

    На борту авианосца США вспыхнул пожар, двое пострадали

    Другие страны
    18:40

    ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

    Финансы
    18:34

    Йохан Вадефуль: Никто не заинтересован в хаосе в Иране

    В регионе
    18:32

    Зеленский: Киев и Бухарест построят две новые линии электропередачи

    Другие страны
    18:27

    ЦБА: Стоимость транзакций путем СМП повысилась на 90,1%

    Финансы
    Лента новостей