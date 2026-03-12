ЦБА: Через МКЦ в прошлом году проведены операции на 40,3 млрд манатов

В 2025 году через Межбанковский карточный центр (МКЦ) было проведено 872 миллиона операций.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, стоимость операций в национальной валюте составила 40,3 млрд манатов, а в иностранной валюте - $79,8 млн и 23,6 млн евро.

Обеспечена непрерывность деятельности МКЦ, созданного в целях осуществления внутри страны процесса обработки операций, проводимых между сервисными центрами с использованием эмитированных в стране платежных карт.