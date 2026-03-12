İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 17:57
    Nadir Nəbiyev Şəfa Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib

    Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub.

    Paytaxt təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu bundan sonra I Liqa kollektivinin uğurları üçün çalışacaq.

    Nadir Nəbiyev peşəkar futbolçu kimi "Neftçi", "Turan" və "Xəzər Lənkəran" klublarının heyətində çıxış edib.

