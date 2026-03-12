Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri təyin edilib
Futbol
- 12 mart, 2026
- 17:57
Nadir Nəbiyev "Şəfa" Futbol Klubunun akademiya rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub.
Paytaxt təmsilçisindən "Report"a verilən məlumata görə, Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu bundan sonra I Liqa kollektivinin uğurları üçün çalışacaq.
Nadir Nəbiyev peşəkar futbolçu kimi "Neftçi", "Turan" və "Xəzər Lənkəran" klublarının heyətində çıxış edib.
