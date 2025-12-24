Xırdalanda iki aylıq körpə qidadan boğularaq ölüb
Hadisə
- 24 dekabr, 2025
- 09:56
Xırdalanda iki aylıq körpə ölüb.
"Report" xəbər verir ki, dekabrın 22-si saat 14 radələrində bu il noyabrın 23-də dünyaya gələn Rəvanə Heydər qızı Muxtarova yaşadığı Xırdalan şəhərindəki evdə boğazında qida qalmasından boğularaq ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
Son xəbərlər
10:14
"Bank of Baku" komissiyanı ləğv etdi – Tələsin, 30 dekabra qədər!Maliyyə
10:14
ABŞ-də qocalar evində partlayış olub, ölənlər varDigər ölkələr
10:11
BRAVO 2025: Müştəri təcrübəsində yeni dövr – Bravo ONLINE və mobil tətbiq istifadəyə verildiBiznes
10:11
"Azərbaycan Dəmir Yolları" bu il ilk dəfə 10 milyonuncu sərnişini daşıyıbİnfrastruktur
10:10
Rusiya Zaporojyeyə hücum edibDigər ölkələr
10:09
Moskvada partlayış nəticəsində ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:07
İsmayıllıda yerləşən qaçqın və məcburi köçkün məktəbin statusu dəyişdirilibElm və təhsil
10:03
Dövlət Sərhəd Xidmətinin gəmisi hərraca çıxarılıbBiznes
10:02