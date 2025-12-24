İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Xırdalanda iki aylıq körpə qidadan boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 24 dekabr, 2025
    • 09:56
    Xırdalanda iki aylıq körpə ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, dekabrın 22-si saat 14 radələrində bu il noyabrın 23-də dünyaya gələn Rəvanə Heydər qızı Muxtarova yaşadığı Xırdalan şəhərindəki evdə boğazında qida qalmasından boğularaq ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Qida Körpə Abşeron

