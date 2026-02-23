İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Amerikalı qadın basketbolçu 43 yaşında vəfat edib

    Komanda
    • 23 fevral, 2026
    • 18:28
    Amerikalı qadın basketbolçu 43 yaşında vəfat edib

    ABŞ-li qadın basketbolçu, WNBA-nın sabiq oyunçusu Kara Brekston 43 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Women's National Basketball Association" (WNBA) məlumat yayıb.

    Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.

    Karyerası ərzində Braxton WNBA-də "Detroyt Şok", "Tulsa Şok", "Finiks Merkuri" və "Nyu-York Liberti" komandalarının formasını geyinib və iki dəfə liqa çempionu olub.

    O, həmçinin karyerasının bir hissəsində Rusiyanın "Nadejdi" klubunda çıxış edib və komanda ilə ölkə çempionatının bürünc mükafatını qazanıb.

