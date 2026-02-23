Amerikalı qadın basketbolçu 43 yaşında vəfat edib
Komanda
- 23 fevral, 2026
- 18:28
ABŞ-li qadın basketbolçu, WNBA-nın sabiq oyunçusu Kara Brekston 43 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Women's National Basketball Association" (WNBA) məlumat yayıb.
Onun ölüm səbəbi açıqlanmayıb.
Karyerası ərzində Braxton WNBA-də "Detroyt Şok", "Tulsa Şok", "Finiks Merkuri" və "Nyu-York Liberti" komandalarının formasını geyinib və iki dəfə liqa çempionu olub.
O, həmçinin karyerasının bir hissəsində Rusiyanın "Nadejdi" klubunda çıxış edib və komanda ilə ölkə çempionatının bürünc mükafatını qazanıb.
