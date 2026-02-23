İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Elm və təhsil
    • 23 fevral, 2026
    • 18:06
    Azərbaycanda ilk dəfə ortaq türk əlifbası ilə poeziya antologiyası nəşr olunub

    Azərbaycanda ortaq türk əlifbası ilə ilk poeziya antologiyası - "Azərbaycan və Türk dünyası: ortaq əlifbada poeziya" adlı kitab nəşr olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından bidirilib.

    Antologiyada çap olunan hər bir türk xalqına aid bədii nümunələr əvvəlcə orijinalda, yəni yazıldığı dildə, sonra isə ortaq əlifbaya uyğunlaşdırılmış şəkildə verilib.

    Nəşrdə Azərbaycan şairlərinin Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Şimali Kipr, Tatarıstan, Başqırdıstan və İraq türkmanları haqqında şeirləri Azərbaycan dilində, həmin türk ellərindən olan müəlliflərin Azərbaycan mövzusunda yazdıqları şeirlər onların öz türkcələrində yer alıb.

    Vurğulanıb ki, kitab Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi çərçivəsində çap olunub.

    ortaq türk əlifbası AMEA Birinci Türkoloji Qurultay

