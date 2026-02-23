İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda "Böyük Dəbilqə" turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    • 23 fevral, 2026
    • 18:37
    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcəklər

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə "Böyük Dəbilqə" turnirində iştirak edəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının təqviminə əsasən fevralın 27-dən martın 1-dək baş tutacaq.

    Turnirdə kişilərdən ibarət yığma baş məşqçi Riçard Trautman, böyük məşqçilər – Elçin İsmayılov, Robert Kravçik, qadınlardan ibarət milli isə baş məşqçi Amina Abdellatif və məşqçi İmarverdi Məmmədovun başçılığı altında 12 çəki dərəcəsində 19 cüdoçu (12 kişi, 7 qadın) ilə təmsil olunacaq.

    Üç gün davam edəcək yarışda 40 ölkədən 380 idmançı (213 kişi, 167 qadın) mübarizə aparacaq.

    Dünya Turu seriyasında keçirilən yarışda Azərbaycan Cüdo Federasiyasının hakimlər heyətinin üzvü "A" kateqoriyalı beynəlxalq dərəcəli hakim Nazim Umbayev ədalət təmsilçiləri arasında yer alacaq.

    Heyəti təqdim edirik:

    Kişilər

    60 kq

    Əhməd Yusifov

    Balabəy Ağayev

    66 kq

    Nizami İmranov

    Turan Bayramov

    73 kq

    Kamran Süleymanov

    Hidayət Heydərov

    81 kq

    Ömər Rəcəbli

    90 kq

    Murad Fətiyev

    100 kq

    Zelim Kotsoyev

    Əjdər Bağırov

    +100 kq

    Camal Qamzatxanov

    Kənan Nəsibov

    Qadınlar

    48 kq

    Könül Əliyeva

    Şəfəq Həmidova

    52 kq

    Aydan Vəliyeva

    Leyla Əliyeva

    63 kq

    Fidan Əlizadə

    70 kq

    Südabə Ağayeva

    +78 kq

    Madina Kaisinova

    Böyük Dəbilqə cüdo Özbəkistan Azərbaycan

    Son xəbərlər

    19:36

    Avropa Parlamenti ABŞ ilə ticarət sazişi üzrə səsverməni təxirə salıb

    Digər ölkələr
    19:21

    Meksika Milli Qvardiyasının 25 hərbçisi narkokartel üzvləri ilə toqquşmalarda ölüb

    Digər ölkələr
    19:16

    UEFA "Benfika"nın futbolçusunu "Real"la oyun öncəsi diskvalifikasiya edib

    Futbol
    19:05
    Foto

    Mançesterdə Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidmətləri keçirilib

    Xarici siyasət
    19:04

    Maka Boçorişvili: Abxaziya və Sxinvali bölgəsi hələ də işğal altındadır

    Region
    18:59

    Marko Rubio İsrailə səfərini təxirə salıb

    Digər ölkələr
    18:37

    Azərbaycan cüdoçuları Özbəkistanda "Böyük Dəbilqə" turnirində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    18:36

    Mingəçevirdə qadın bıçaqlanıb, şübhəli bilinən əri saxlanılıb

    Hadisə
    18:31

    ABŞ-nin Livandakı səfirliyinin əməkdaşları təxliyə edilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti