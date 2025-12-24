İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 39 % azaldır

    Biznes
    • 24 dekabr, 2025
    • 09:46
    Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 39 % azaldır

    "Gipsinvest" MMC nizamnamə kapitalını 14 592 563 manat və yaxud 39 % azaldaraq 37 440 441 manatdan 22 847 878 manata endirdiyini elan edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, "Gipsinvest" bu ilin iyul ayında yaradılıb.

    "Gipsinvest" nizamnamə kapitalı Dövlət Vergi Xidməti
