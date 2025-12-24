Azərbaycan şirkəti nizamnamə kapitalını 39 % azaldır
Biznes
- 24 dekabr, 2025
- 09:46
"Gipsinvest" MMC nizamnamə kapitalını 14 592 563 manat və yaxud 39 % azaldaraq 37 440 441 manatdan 22 847 878 manata endirdiyini elan edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, "Gipsinvest" bu ilin iyul ayında yaradılıb.
Son xəbərlər
10:14
ABŞ-də qocalar evində partlayış olub, ölənlər varDigər ölkələr
10:11
BRAVO 2025: Müştəri təcrübəsində yeni dövr – Bravo ONLINE və mobil tətbiq istifadəyə verildiBiznes
10:11
"Azərbaycan Dəmir Yolları" bu il ilk dəfə 10 milyonuncu sərnişini daşıyıbİnfrastruktur
10:10
Rusiya Zaporojyeyə hücum edibDigər ölkələr
10:09
Moskvada partlayış nəticəsində ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:07
İsmayıllıda yerləşən qaçqın və məcburi köçkün məktəbin statusu dəyişdirilibElm və təhsil
10:03
Dövlət Sərhəd Xidmətinin gəmisi hərraca çıxarılıbBiznes
10:02
Bakıda Din Xadimlərinin II Forumu keçirilirDin
09:59