    Азербайджанская компания сокращает уставный капитал на 39%

    Бизнес
    • 24 декабря, 2025
    • 10:12
    Азербайджанская компания сокращает уставный капитал на 39%

    ООО Gipsinvest объявило о сокращении уставного капитала на 14 592 563 маната или 39% - с 37 440 441 маната до 22 847 878 ​​манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

    Отметим, что ООО Gipsinvest основано в июле 2025 года.

