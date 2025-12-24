Азербайджанская компания сокращает уставный капитал на 39%

ООО Gipsinvest объявило о сокращении уставного капитала на 14 592 563 маната или 39% - с 37 440 441 маната до 22 847 878 ​​манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.

Отметим, что ООО Gipsinvest основано в июле 2025 года.