Азербайджанская компания сокращает уставный капитал на 39%
Бизнес
- 24 декабря, 2025
- 10:12
ООО Gipsinvest объявило о сокращении уставного капитала на 14 592 563 маната или 39% - с 37 440 441 маната до 22 847 878 манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы.
Отметим, что ООО Gipsinvest основано в июле 2025 года.
