İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

    Energetika
    • 24 dekabr, 2025
    • 09:34
    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları ötüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,43 ABŞ dollar və ya 0,65 % artaraq 66,14 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin fevral fyuçerslərinin qiyməti 63,07 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,43 ABŞ dolları və ya 0,67 % artaraq 64,07 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Brent neft Birja
    Цена азербайджанской нефти превысила $66
    Azeri Light crude rises to $66.14 per barrel

    Son xəbərlər

    10:14

    "Bank of Baku" komissiyanı ləğv etdi – Tələsin, 30 dekabra qədər!

    Maliyyə
    10:14

    ABŞ-də qocalar evində partlayış olub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    10:11

    BRAVO 2025: Müştəri təcrübəsində yeni dövr – Bravo ONLINE və mobil tətbiq istifadəyə verildi

    Biznes
    10:11

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" bu il ilk dəfə 10 milyonuncu sərnişini daşıyıb

    İnfrastruktur
    10:10

    Rusiya Zaporojyeyə hücum edib

    Digər ölkələr
    10:09

    Moskvada partlayış nəticəsində ölənlərin sayı üçə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:07

    İsmayıllıda yerləşən qaçqın və məcburi köçkün məktəbin statusu dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    10:03

    Dövlət Sərhəd Xidmətinin gəmisi hərraca çıxarılıb

    Biznes
    10:02

    Bakıda Din Xadimlərinin II Forumu keçirilir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti