Vyetnam ABŞ ilə 30 milyard dollarlıq müqavilə çərçivəsində 90 "Boeing" təyyarəsi alacaq

    Digər ölkələr
    • 21 fevral, 2026
    • 09:57
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vyetnamı Birləşmiş Ştatların qabaqcıl texnologiyalarına çıxışı məhdudlaşdırılan ölkələr siyahısından çıxarmaq üçün işləyəcəyini bəyan edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə D.Tramp Vyetnam Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi To Lam ilə görüşdə bəyan edib.

    Qeyd olunub ki, görüş 30 milyard dollardan çox məbləğdə müqavilələrin elan edilməsindən sonra baş tutub, bu sazişlər çərçivəsində Vyetnam aviaşirkətləri "Boeing" şirkətindən 90 təyyarə alacaq.

    ABŞ Donald Tramp
    Вьетнам закупит 90 самолетов Boeing в рамках сделки с США на $30 млрд

