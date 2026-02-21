Vyetnam ABŞ ilə 30 milyard dollarlıq müqavilə çərçivəsində 90 "Boeing" təyyarəsi alacaq
Digər ölkələr
- 21 fevral, 2026
- 09:57
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vyetnamı Birləşmiş Ştatların qabaqcıl texnologiyalarına çıxışı məhdudlaşdırılan ölkələr siyahısından çıxarmaq üçün işləyəcəyini bəyan edib.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə D.Tramp Vyetnam Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin baş katibi To Lam ilə görüşdə bəyan edib.
Qeyd olunub ki, görüş 30 milyard dollardan çox məbləğdə müqavilələrin elan edilməsindən sonra baş tutub, bu sazişlər çərçivəsində Vyetnam aviaşirkətləri "Boeing" şirkətindən 90 təyyarə alacaq.
Son xəbərlər
10:55
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürübFərdi
10:51
Qırğızıstan Prezidenti ölkədə İstintaq Komitəsi yaratmağı planlaşdırırDigər ölkələr
10:38
Pallone Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının əsas iştirakçılarından birinə çevrilib - RƏYDaxili siyasət
10:29
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 8 %-ə yaxın artıbBiznes
10:25
FHN əməkdaşını Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyərkən maşın vuraraq öldürüb - RƏSMİ - YENİLƏNİBHadisə
10:20
Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilibDaxili siyasət
10:08
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
10:02
Baba Məhərrəmli: Dilimizi süni təsirlərdən qorumaq üçün milli təəssübkeşliyimiz olmalıdır - MÜSAHİBƏDaxili siyasət
10:01