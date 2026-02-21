Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Вьетнам закупит 90 самолетов Boeing в рамках сделки с США на $30 млрд

    Другие страны
    • 21 февраля, 2026
    • 09:31
    Вьетнам закупит 90 самолетов Boeing в рамках сделки с США на $30 млрд

    Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать над исключением Вьетнама из списка стран, ограниченных в доступе к передовым американским технологиям.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом американский президент заявил на встрече с генсеком Центрального комитета Коммунистическая партия Вьетнама То Ламом.

    Отмечается, что встреча последовала за объявлением о сделках на сумму более 30 млрд долларов, в рамках которых вьетнамские авиакомпании приобретут 90 самолетов у американского производителя Boeing.

    Ранее американский лидер на фоне решения Верховного суда США против применения президентской администрацией механизма импортных пошлин заявил, что введет пошлину в размере 10% на весь импорт в страну. По его словам, она должна вступить в силу через три дня.

