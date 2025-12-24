Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Энергетика
    • 24 декабря, 2025
    • 09:46
    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,43 или 0,65% и составила $66,14.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,07.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,43 или 0,67% - до $64,07 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

