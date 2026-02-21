Azərbaycanda ötən ay dəmir yolu ilə 1 milyon tondan çox yük daşınıb
İnfrastruktur
- 21 fevral, 2026
- 10:01
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 1 milyon 225,6 min ton təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 286,2 min ton və ya 18,9 % azdır.
Qeyd edək ki, 2026-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 18,3 milyon ton olub. Yüklərin 6,7 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.
