    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 10:01
    Azərbaycanda ötən ay dəmir yolu ilə 1 milyon tondan çox yük daşınıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşımaları 1 milyon 225,6 min ton təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2025-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 286,2 min ton və ya 18,9 % azdır.

    Qeyd edək ki, 2026-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 18,3 milyon ton olub. Yüklərin 6,7 %-i dəmir yolu ilə daşınıb.

    Azərbaycan nəqliyyat sektoru dəmir yolu yük daşıma
    В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов

