Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    • 21 февраля, 2026
    • 10:32
    В Азербайджане в январе 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 1 млн 225,6 тыс. тонн грузов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 286,2 тыс. тонн (18,9%) меньше, чем в январе 2025 года.

    В 2026 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 18,3 млн тонн, из которых 6,7% перевезено по железной дороге.

    Azərbaycanda ötən ay dəmir yolu ilə 1 milyon tondan çox yük daşınıb
