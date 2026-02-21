В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов
В Азербайджане в январе 2026 года железнодорожным транспортом перевезено 1 млн 225,6 тыс. тонн грузов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 286,2 тыс. тонн (18,9%) меньше, чем в январе 2025 года.
В 2026 году объем грузов, перевезенных хозяйствующими субъектами, действующими в транспортном секторе, составил 18,3 млн тонн, из которых 6,7% перевезено по железной дороге.
