    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 8 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 21 fevral, 2026
    • 10:29
    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 1 milyard 264,1 milyon manat olub.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,6 % çoxdur.

    Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 954,7 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,5 %-ni təşkil edib.

    Bu ilin yanvar ayında hər bir ölkə sakini orta hesabla 123,2 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 14,4 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.

    Dövlət Statistika Komitəsi əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər hüquqi şəxs
