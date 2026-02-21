Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 8 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 21 fevral, 2026
- 10:29
Bu ilin yanvar ayında Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 1 milyard 264,1 milyon manat olub.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 7,6 % çoxdur.
Bildirilib ki, hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 954,7 milyon manatlıq xidmət göstərilib. Bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 75,5 %-ni təşkil edib.
Bu ilin yanvar ayında hər bir ölkə sakini orta hesabla 123,2 manatlıq və ya ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə nominal ifadədə 14,4 manat çox müxtəlif ödənişli xidmətlərdən istifadə edib.
Son xəbərlər
10:55
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürübFərdi
10:51
Qırğızıstan Prezidenti ölkədə İstintaq Komitəsi yaratmağı planlaşdırırDigər ölkələr
10:38
Pallone Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının əsas iştirakçılarından birinə çevrilib - RƏYDaxili siyasət
10:29
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 8 %-ə yaxın artıbBiznes
10:25
FHN əməkdaşını Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyərkən maşın vuraraq öldürüb - RƏSMİ - YENİLƏNİBHadisə
10:20
Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilibDaxili siyasət
10:08
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
10:02
Baba Məhərrəmli: Dilimizi süni təsirlərdən qorumaq üçün milli təəssübkeşliyimiz olmalıdır - MÜSAHİBƏDaxili siyasət
10:01