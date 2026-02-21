В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8%

В Азербайджане в январе 2026 года стоимость предоставленных населению платных услуг составила 1 млрд 264,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе текущего года юридические лица оказали населению услуги на сумму 954,7 млн манатов или 75,5% от общей стоимости предоставленных услуг.

В среднем каждый житель страны воспользовался платными услугами на сумму 123,2 маната, что на 14,4 маната больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.