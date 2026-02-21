Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8%

    Бизнес
    • 21 февраля, 2026
    • 10:58
    В Азербайджане в январе 2026 года стоимость предоставленных населению платных услуг составила 1 млрд 264,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В январе текущего года юридические лица оказали населению услуги на сумму 954,7 млн манатов или 75,5% от общей стоимости предоставленных услуг.

    В среднем каждый житель страны воспользовался платными услугами на сумму 123,2 маната, что на 14,4 маната больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

