İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyən şəxsləri maşın vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    • 21 fevral, 2026
    • 09:17
    Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyən şəxsləri maşın vurub, ölən və xəsarət alan var

    Salyan rayonunda yanan avtomobili söndürmək istəyən iki nəfəri maşın vurub, biri ölüb, digəri xəsarət alıb.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə Ələt-Astara magistralında qeydə alınıb.

    Belə ki, yanan avtomobili söndürmək üçün iki nəfər köməyə gəlib. Bu zaman digər nəqliyyat vasitəsi onları vurub. Avtoqəza nəticəsində bir nəfər hadisə yerində ölüb, digəri, Salyan rayonunun Xocalı kənd sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Elşən İnsanağa oğlu Tağıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Həmin şəxs Salyan Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Son xəbərlər

    09:21

    Rusiyada PUA-ların hücumu zamanı 11 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    09:17

    Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyən şəxsləri maşın vurub, ölən və xəsarət alan var

    Hadisə
    09:16

    Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" 6 aydır qalib gələ bilməyən "Karvan-Yevlax"la səfərdə qarşılaşacaq

    Futbol
    08:56

    Yaponiyada quş qripi səbəbindən 560 min toyuq məhv ediləcək

    Digər ölkələr
    08:44

    Ağ Ev: ABŞ Ali Məhkəmənin qərarından sonra bəzi tarifləri ləğv edir

    Digər ölkələr
    08:23

    "Axios": ABŞ İranın ali lideri və onun oğlunun aradan götürülməsi imkanını nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    08:04

    Türkiyədə 4,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Region
    07:43

    İranda etirazlar zamanı ölənlərin tam siyahısı açıqlanıb

    Region
    07:27

    Britaniya Kralı qardaşının varislikdən çıxarılması barədə qərarı dəstəkləyəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti