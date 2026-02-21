В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНО

В Сальянском районе при ликвидации пожара в автомобиле на обочине трассы сотрудников МЧС сбил грузовик.

Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на магистрали Баку-Астара.

По данным ведомства, во время исполнения служебных обязанностей сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС сбил проезжавший грузовой автомобиль.

В результате ДТП сотрудник Ширванского городского отряда Государственной службы пожарной охраны Хаким Шахлар оглу Пириев (1984 г.р.) скончался, а сотрудник Сальянской районной части пожарной охраны Эльшан Инсанага оглу Тагиев (1989 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести.

В МЧС подчеркнули, что жизни Тагиева ничего не угрожает.

По факту проводится расследование профильными органами.

