    В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    • 21 февраля, 2026
    • 10:41
    В Сальянском районе при ликвидации пожара в автомобиле на обочине трассы сотрудников МЧС сбил грузовик.

    Как сообщает Report со ссылкой на МЧС, инцидент произошел на магистрали Баку-Астара.

    По данным ведомства, во время исполнения служебных обязанностей сотрудников Государственной службы пожарной охраны МЧС сбил проезжавший грузовой автомобиль.

    В результате ДТП сотрудник Ширванского городского отряда Государственной службы пожарной охраны Хаким Шахлар оглу Пириев (1984 г.р.) скончался, а сотрудник Сальянской районной части пожарной охраны Эльшан Инсанага оглу Тагиев (1989 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести.

    В МЧС подчеркнули, что жизни Тагиева ничего не угрожает.

    По факту проводится расследование профильными органами.

    В Сальянском районе автомобиль сбил двух мужчин, спешивших на тушение горящей машины у обочины магистрали Алят–Астара.

    Как сообщает аранское бюро Report, один из пострадавших погиб.

    По данным, двое мужчин, пытавшихся оказать помощь в тушении горящего автомобиля, были сбиты другим транспортным средством.

    В результате ДТП житель села Шоркенд Нефтчалинского района Хаким Пириев (1983 г.р.) скончался на месте. Житель села Ходжалы Сальянского района Эльшан Тагиев (1989 г.р.) получил телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализирован в Сальянскую центральную районную больницу.

    По факту проводится расследование.

    ДТП Сальянский район горящая машина автонаезд
