    Daxili siyasət
    • 21 fevral, 2026
    • 10:20
    Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilib

    Müdafiə Nazirliyinin (MN) Tibb İdarəsində 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş təlim-metodiki toplanış keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə MN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, tədbirdə idarənin zabit heyəti, Baş Klinik Hospitalın şöbə rəisləri, qoşun (qüvvə) növləri, Əlahiddə Ümumqoşun Ordu, birlik və birləşmələrin tibb xidməti rəisləri iştirak ediblər.

    Təlim-metodiki toplanışda mövsümi xəstəliklərin yayılması, profilaktik tədbirlərin görülməsi, innovativ üsullarla müayinə və müalicə metodlarının aparılmasına dair məruzələr dinlənilib, eləcə də digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

