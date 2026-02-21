В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

В Медицинском управлении Минобороны прошли учебно-методические сборы по итогам 2025 года.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии принимали участие офицерский состав управления, начальники отделений Главного клинического госпиталя, начальники медицинской службы видов войск (сил), Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений.

В ходе учебно-методических сборов были заслушаны доклады о распространении сезонных заболеваний, принятии профилактических мер, а также о проведении обследований и лечении с применением инновационных методов, был проведен обмен мнениями и по другим вопросам.