В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы
Внутренняя политика
- 21 февраля, 2026
- 10:45
В Медицинском управлении Минобороны прошли учебно-методические сборы по итогам 2025 года.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В мероприятии принимали участие офицерский состав управления, начальники отделений Главного клинического госпиталя, начальники медицинской службы видов войск (сил), Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений.
В ходе учебно-методических сборов были заслушаны доклады о распространении сезонных заболеваний, принятии профилактических мер, а также о проведении обследований и лечении с применением инновационных методов, был проведен обмен мнениями и по другим вопросам.
