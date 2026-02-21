Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

    Внутренняя политика
    • 21 февраля, 2026
    • 10:45
    В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

    В Медицинском управлении Минобороны прошли учебно-методические сборы по итогам 2025 года.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В мероприятии принимали участие офицерский состав управления, начальники отделений Главного клинического госпиталя, начальники медицинской службы видов войск (сил), Отдельной общевойсковой армии, объединений и соединений.

    В ходе учебно-методических сборов были заслушаны доклады о распространении сезонных заболеваний, принятии профилактических мер, а также о проведении обследований и лечении с применением инновационных методов, был проведен обмен мнениями и по другим вопросам.

    Медицинское управление Минобороны учебно-методические сборы
    Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    10:45

    В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

    Внутренняя политика
    10:41

    В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    10:39

    Жапаров планирует в Кыргызстане создать Следственный комитет

    Другие страны
    10:37

    На зимней Олимпиаде в Италии сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    Индивидуальные
    10:32

    В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов

    Инфраструктура
    10:27
    Фото

    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

    Внешняя политика
    10:14

    Сегодня отмечается Международный день родного языка

    Наука и образование
    09:59

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:53

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.02.2026)

    Финансы
    Лента новостей